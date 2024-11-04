Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдове

Действующий лидер Молдовы Майя Санду заявила о своей победе во втором туре президентских выборов.
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"Молдова, сегодня ты одержала победу. Вместе мы продемонстрировали силу нашего единства, демократии и приверженности достойному будущему", - написала Санду.
Выразив благодарность молдаванам, проживающим как внутри страны, так и за ее пределами, глава государства подчеркнула, что граждане являются "воплощением свободы, надежды и силы духа".
Отметим, что согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии после обработки 98,7% протоколов, Санду получила 55% голосов, ее оппонент Александр Стояногло - 45%.