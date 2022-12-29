Санду заявила о необходимости оснастить армию Молдовы современным оружием

Армия Молдовы должна получить самое современное оружие, несмотря на прописанный в конституции нейтральный статус страны.
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"Нейтралитет не означает демилитаризации или безразличия к тому, что происходит в регионе. Наша армия должна быть оснащена современным оружием на случай, если придется обороняться", - сказала она.
Ранее Санду сообщила, что США и ряд государств Евросоюза окажут ее стране помощь в оснащении армии, а Европейский фонд мира выделил на эти цели €40 млн. По ее словам, в НАТО обсуждают возможность вооружить по стандартам альянса не только Украину, но и Молдаву.
Расходы на оборону Кишинев планирует увеличить в будущем году на 68%. Это зафиксировано в государственном бюджете на 2023 год, который утвердил на прошлой неделе в первом чтении парламент.