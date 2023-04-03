Санду заявила о хищениях на $87 млн при сдаче в концессию аэропорта Кишинева

В период сдачи в концессию международного аэропорта Кишинева потери Молдовы составили примерно 87 млн долларов.

В период сдачи в концессию международного аэропорта Кишинева потери Молдовы составили примерно 87 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила президент Молдовы Майя Санду в понедельник на брифинге, который был посвящен возврату аэропорта под управление правительства.

"Государство потеряло доходы на 1,6 млрд леев (87 млн долларов). <...> Органы правопорядка должны гарантировать, что все виновные в этих хищениях понесут наказание", - сказала президент.

По ее словам, за управляющей аэропортом компанией стоял молдавский оппозиционер Илан Шор, который управлял им через офшорные компании. "В 2013 году с помощью мошеннической транзакции Шор, поддержанный [олигархом Владимиром] Плахотнюком, украл у граждан аэропорт Кишинева, взяв его в концессию на 49 лет", - отметила Санду.

Правительство Молдовы в 2019 году оспорило договор о концессии аэропорта, аннулировав ряд прежних решений правительств во главе с Владимиром Филатом и Юрием Лянкэ, которые в 2012-2013 годах содействовали его сдаче в концессию компании Avia Invest сроком на 49 лет. Арендатор обязался инвестировать в развитие комплекса порядка 245 млн евро, увеличить объем транзитного пассажиропотока аэропорта на 1,5 млн человек в год, а также выплачивать роялти государству в размере 1% от доходов.

Ранее Avia Invest сообщила, что через международный арбитраж будет требовать возврата более 97 млн долларов, вложенных в модернизацию аэропорта