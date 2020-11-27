Санду выступила за отставку правительства Молдовы

Избранный президент Молдовы Майя Санду выступила за отставку правительства Иона Кику, которое, по ее мнению, не может справиться с пандемией коронавируса и сопутствующим экономическим кризисом.

Избранный президент Молдовы Майя Санду выступила за отставку правительства Иона Кику, которое, по ее мнению, не может справиться с пандемией коронавируса и сопутствующим экономическим кризисом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом М.Санду сказала в интервью телеканалу "Молдова-1".

"Выход из кризиса зависит от финансирования медицины, и я уже начала работать над тем, чтобы привлечь для этого внешнюю помощь. Но правительство должно заниматься своими обязанностями внутри страны и, если не справляется, пусть уходит в отставку", - сказала Санду. Она подчеркнула, что "граждане страны негативно оценивают деятельность кабинета", который, по ее словам, не подготовил дополнительные места в больницах, не закупил необходимое для борьбы с пандемией медицинское оборудование.