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Санду выступила за отставку правительства Молдовы

Санду выступила за отставку правительства Молдовы Избранный президент Молдовы Майя Санду выступила за отставку правительства Иона Кику, которое, по ее мнению, не может справиться с пандемией коронавируса и сопутствующим экономическим кризисом.
Другие страны
27 ноября 2020 г. 00:31
Санду выступила за отставку правительства Молдовы
Майя Санду

Избранный президент Молдовы Майя Санду выступила за отставку правительства Иона Кику, которое, по ее мнению, не может справиться с пандемией коронавируса и сопутствующим экономическим кризисом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом М.Санду сказала в интервью телеканалу "Молдова-1".

"Выход из кризиса зависит от финансирования медицины, и я уже начала работать над тем, чтобы привлечь для этого внешнюю помощь. Но правительство должно заниматься своими обязанностями внутри страны и, если не справляется, пусть уходит в отставку", - сказала Санду. Она подчеркнула, что "граждане страны негативно оценивают деятельность кабинета", который, по ее словам, не подготовил дополнительные места в больницах, не закупил необходимое для борьбы с пандемией медицинское оборудование.

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