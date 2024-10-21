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Санду: В Конституцию Молдовы будут внесены касающиеся евроинтеграции поправки

Санду: В Конституцию Молдовы будут внесены касающиеся евроинтеграции поправки Референдум о вступлении Молдовы в ЕС поддержан большинством голосов, что позволяет включить в Конституцию страны поправки, касающиеся европейской интеграции.
Другие страны
21 октября 2024 г. 17:36
Санду: В Конституцию Молдовы будут внесены касающиеся евроинтеграции поправки

Референдум о вступлении Молдовы в ЕС поддержан большинством голосов, что позволяет включить в Конституцию страны поправки, касающиеся европейской интеграции.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом на пресс-конференции заявила действующий президент страны Майя Санду.

"Большинство граждан высказались за европейский путь развития Молдовы. Это позволяет включить в Конституцию положение о европейской интеграции", - сказала она.

По данным ЦИК, после обработки 99 645 голосов (99,5%) стало известно, что 50,46% граждан проголосовали "за" вступление в ЕС, а 49,54% высказались против.

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