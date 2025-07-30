Санду: Россия стремится установить контроль над Молдовой с помощью оппозиции

Президент Молдовы Майя Санду обвинила оппозиционные силы в работе на Россию и попытках дестабилизировать ситуацию в стране накануне парламентских выборов.

Президент Молдовы Майя Санду обвинила оппозиционные силы в работе на Россию и попытках дестабилизировать ситуацию в стране накануне парламентских выборов.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом она заявила на пресс-конференции после заседания Высшего совета безопасности, на котором обсуждался вопрос иностранного вмешательства в голосование.

"Россия стремится установить контроль над Республикой Молдова уже с этой осени и готовит беспрецедентное вмешательство в выборы. Для этого используется "группа Шора", движение "суверанистов", а также некоторые независимые кандидаты, которые придерживаются проевропейских взглядов, криминальные группировки", - сказала она.

Санду отметила, что РФ готовится организовать в стране "платные протесты" и развернула кампанию "очернения политиков, общественных деятелей и журналистов, которые выступают за интеграцию в ЕС".

Кроме того, по ее словам, к этому причастны и некоторые священники Молдавской православной церкви.

"На заседании Высшего совета безопасности мы обсудили меры по противодействию информационным манипуляциям и иностранному вмешательству в избирательные процессы. Речь идет об информации, имеющей важнейшее значение для национальной безопасности, для демократии. Угроза общественному порядку и национальной безопасности велика, и все государственные учреждения, равно как и все общество, должны осознать эту опасность и объединиться для защиты", - подчеркнула Санду.