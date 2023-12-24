Санду призвала к референдуму о вступлении Молдовы в ЕС

Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что инициирует в 2024 году всенародный референдум по вопросу присоединения республики к Европейскому союзу.

Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что инициирует в 2024 году всенародный референдум по вопросу присоединения страны к Европейскому союзу.

Как передает Report, об этом она заявила в обращении, которое было опубликовано ее пресс-службой.

"За три года мандата нам удалось сохранить мир у нас дома, укрепить независимость страны, у нас правительство - вместе с народом, и мы начали переговоры о вступлении Молдовы в Европейский Союз. Наше будущее - в европейской семье, и необходимо четко сказать всей стране, какой путь мы выбираем для Молдовы. Прошу парламент инициировать следующей осенью организацию референдума, на котором голос граждан станет решающим", - отметила Санду.

Ранее в декабре Европейский совет принял решение открыть переговоры о вступлении в сообщество с Украиной и Молдовой.