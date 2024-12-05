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Санду отправила в отставку министра энергетики Парликова

Санду отправила в отставку министра энергетики Парликова Президент Молдовы Майя Санду подписала указ об отзыве Виктора Парликова с должности министра энергетики.
Другие страны
5 декабря 2024 г. 17:56
Санду отправила в отставку министра энергетики Парликова

Президент Молдовы Майя Санду подписала указ об отзыве Виктора Парликова с должности министра энергетики.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", документ опубликован 5 декабря на официальном сайте президента.

"Виктор Парликов уходит в отставку с поста министра энергетики. Указ вступает в силу со дня подписания", - говорится в тексте указа.

Ранее 5 декабря премьер-министр Молдовы Дорин Речан потребовал отставки Парликова, главы Energocom Виктора Бынзаря и члена наблюдательного совета Moldovagaz Сергея Тофилата.

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