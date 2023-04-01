Санду обсудила с Зеленским вопросы энергобезопасности и евроинтеграции

Президент Молдовы Майя Санду обсудила с украинским лидером Владимиром Зеленским сотрудничество в энергетической безопасности и совместные действия в интеграции в ЕС.

Президент Молдовы Майя Санду обсудила с украинским лидером Владимиром Зеленским сотрудничество в энергетической безопасности и совместные действия в интеграции в ЕС.

Как передает Report, об этом Майя Санду в субботу на своей странице в Facebook

"Я обсудила с президентом Украины ряд тем двусторонней повестки дня, в том числе наше сотрудничество по проектам модернизации и расширения инфраструктуры, укрепления энергетической безопасности. Мы также договорились лучше координировать наши усилия в процессе достижения начала переговоров о присоединении к ЕС. Я заверила своего коллегу, что Республика Молдова будет и впредь поддерживать Украину", - написала она.