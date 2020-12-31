Санду назначит временного главу правительства Молдовы 1 января

Президент Молдовы Майя Санду в среду заявила, что 1 января назначит одного из членов кабинета министров временно исполняющим обязанности главы правительства.

Президент Молдовы Майя Санду в среду заявила, что 1 января назначит одного из членов кабинета министров временно исполняющим обязанности главы правительства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, выступая в эфире телеканала TV 8 она подчеркнула, что сделает это сразу после того, как Ион Кику официально оставит должность.

"Сегодня я получила заявление, в котором Кику уведомляет меня, что уходит с должности с 1 января. Поэтому 1 января я сообщу, кто будет исполнять обязанности премьера. В соответствии с законом я должна назначить и.о. премьера кого-либо из действующего состава правительства", - сказала она.

Кику на прошлой неделе подал в отставку, чтобы дать возможность новому президенту распустить парламент. Он заявил, что продолжит работать до 31 декабря, после чего его обязанности перейдут к одному из вице-премьеров. В связи с этим наиболее вероятным кандидатом считают министра обороны Виктора Гайчука.