О нас
Report Georgia
Аудио новости

Санду назначит временного главу правительства Молдовы 1 января

Санду назначит временного главу правительства Молдовы 1 января Президент Молдовы Майя Санду в среду заявила, что 1 января назначит одного из членов кабинета министров временно исполняющим обязанности главы правительства.
Другие страны
31 декабря 2020 г. 06:28
Санду назначит временного главу правительства Молдовы 1 января
Майя Санду

Президент Молдовы Майя Санду в среду заявила, что 1 января назначит одного из членов кабинета министров временно исполняющим обязанности главы правительства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, выступая в эфире телеканала TV 8 она подчеркнула, что сделает это сразу после того, как Ион Кику официально оставит должность.

"Сегодня я получила заявление, в котором Кику уведомляет меня, что уходит с должности с 1 января. Поэтому 1 января я сообщу, кто будет исполнять обязанности премьера. В соответствии с законом я должна назначить и.о. премьера кого-либо из действующего состава правительства", - сказала она.

Кику на прошлой неделе подал в отставку, чтобы дать возможность новому президенту распустить парламент. Он заявил, что продолжит работать до 31 декабря, после чего его обязанности перейдут к одному из вице-премьеров. В связи с этим наиболее вероятным кандидатом считают министра обороны Виктора Гайчука.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое важное

Сегодня День солидарности азербайджанцев мира
Сегодня День солидарности азербайджанцев мира
31 декабря 2020 г. 00:04
Видеокадры из села Учунджю Агалы Зангиланского района
ФотоВидеокадры из села Учунджю Агалы Зангиланского района
30 декабря 2020 г. 16:37
Депутат: Несовершеннолетние девочки выходят замуж по принуждению родителей
Депутат: Несовершеннолетние девочки выходят замуж по принуждению родителей
30 декабря 2020 г. 14:16
Президент Ильхам Алиев предоставил гражданство Азербайджана матерям трех шехидов
Президент Ильхам Алиев предоставил гражданство Азербайджана матерям трех шехидов
30 декабря 2020 г. 12:48
Блистательная победа, пандемия: чем еще запомнился 2020 год?
Блистательная победа, пандемия: чем еще запомнился 2020 год?
30 декабря 2020 г. 12:15
Осуществляемые в азербайджанской армии реформы будут продолжены
Осуществляемые в азербайджанской армии реформы будут продолжены
29 декабря 2020 г. 19:23
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанцев мира
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанцев мира
29 декабря 2020 г. 18:30
Президент наградил медалью “За освобождение Кельбаджара” 5 203 военнослужащих
Президент наградил медалью “За освобождение Кельбаджара” 5 203 военнослужащих
29 декабря 2020 г. 17:56
Армяне сожгли труп взятого в плен азербайджанского военнослужащего 
Армяне сожгли труп взятого в плен азербайджанского военнослужащего 
29 декабря 2020 г. 17:42
Азербайджанские и турецкие саперы выполняют задачи инженерного обеспечения в Агдаме
Азербайджанские и турецкие саперы выполняют задачи инженерного обеспечения в Агдаме
29 декабря 2020 г. 17:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi