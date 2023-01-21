Санду: Молдова начала "серьезные дискуссии" по вступлению в НАТО

Война в Украине побуждает Молдову задуматься о том, нужно ли стране отойти от закрепленного конституцией нейтралитета и замкнуть себя в более "широком альянсе".

Война в Украине побуждает Молдову задуматься о том, нужно ли стране отойти от закрепленного конституцией нейтралитета и замкнуть себя в более "широком альянсе".

Как передает Report со ссылкой на Politico, об этом заявила президент Молдовы Майя Санду.

Отвечая на вопрос о возможном вступлении в НАТО, молдовский лидер отметила, что страна все еще взвешивает свой следующий шаг и обдумывает, понадобится ли для этого изменение конституции.

"Сейчас идет серьезная дискуссия о нашей способности защищать себя, можем ли мы сделать это сами, или нам стоит быть частью большего альянса. И если мы в какой-то момент как нация придем к выводу, что нам нужно изменить нейтралитет, это должно произойти через демократический процесс", - сказала президент Молдовы.