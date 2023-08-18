О нас

Санду: Молдова будет помогать Украине с транзитом зерна

Санду: Молдова будет помогать Украине с транзитом зерна Молдова хочет помочь Украине с транзитом зерна.
Другие страны
18 августа 2023 г. 16:12
Санду: Молдова будет помогать Украине с транзитом зерна

Молдова хочет помочь Украине с транзитом зерна.

Как передает Report, об этом заявила президент Молдовы Майя Санду в интервью RFI.

"Республика Молдова предлагала Украине помощь с транзитом зерна с начала войны. Не только сейчас, когда дунайские порты бомбили. Это сложная тема. Мы пытаемся найти решение", - сказала она.

По ее словам, Молдова ведет переговоры с Украиной, Румынией и Еврокомиссией, чтобы понять, как страна может согласовать интересы своих фермеров и обеспечить транзит зерна из Украины. Санду уверена, что Молдова должна помочь Украине.

"Очевидно, что одним из решений являются быстрые инвестиции в транспортную инфраструктуру, в военно-морскую инфраструктуру для увеличения пропускной способности на этот период. Потому что мы хотим увеличить наш экспорт, мы хотим развивать нашу инфраструктуру, и мы можем это сделать, в том числе за счет ресурсов Европейского Союза", - сказала она.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Maya Sandu: "Moldova taxıl tranziti ilə bağlı Ukraynaya kömək edəcək"

Другие новости из категории

В Стокгольме женщина бросилась тушить горящий Коран на акции у посольства Ирана
В Стокгольме женщина бросилась тушить горящий Коран на акции у посольства Ирана
18 августа 2023 г. 16:54
Минэнерго Литвы заявило о необходимости повысить уровень охраны НПЗ и терминалов
Минэнерго Литвы заявило о необходимости повысить уровень охраны НПЗ и терминалов
18 августа 2023 г. 16:44
Экс-канцлеру Австрии грозит три года тюрьмы за дачу ложных показаний
Экс-канцлеру Австрии грозит три года тюрьмы за дачу ложных показаний
18 августа 2023 г. 15:36
Израиль продлил программу соцпомощи для украинских беженцев до конца года
Израиль продлил программу соцпомощи для украинских беженцев до конца года
18 августа 2023 г. 14:49
Канцлер ФРГ высказался за присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне
Канцлер ФРГ высказался за присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне
18 августа 2023 г. 14:43
Молдова вышла из соглашения о принципах обеспечения пограничных войск в СНГ
Молдова вышла из соглашения о принципах обеспечения пограничных войск в СНГ
18 августа 2023 г. 14:37
СМИ: Блокировка новостей Meta осложняет эвакуацию жителей Канады в связи с пожарами
СМИ: Блокировка новостей Meta осложняет эвакуацию жителей Канады в связи с пожарами
18 августа 2023 г. 13:45
Власти Сан-Франциско просят регулятора приостановить внедрение беспилотных такси
Власти Сан-Франциско просят регулятора приостановить внедрение беспилотных такси
18 августа 2023 г. 12:44
Британия заключила контракты на 90 млн фунтов по поставке ВСУ систем ПВО
Британия заключила контракты на 90 млн фунтов по поставке ВСУ систем ПВО
18 августа 2023 г. 11:46
Дания подтвердила получение разрешения от США отправить F-16 Украине
Дания подтвердила получение разрешения от США отправить F-16 Украине
18 августа 2023 г. 11:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi