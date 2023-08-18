Санду: Молдова будет помогать Украине с транзитом зерна

Молдова хочет помочь Украине с транзитом зерна.

Молдова хочет помочь Украине с транзитом зерна.

Как передает Report, об этом заявила президент Молдовы Майя Санду в интервью RFI.

"Республика Молдова предлагала Украине помощь с транзитом зерна с начала войны. Не только сейчас, когда дунайские порты бомбили. Это сложная тема. Мы пытаемся найти решение", - сказала она.

По ее словам, Молдова ведет переговоры с Украиной, Румынией и Еврокомиссией, чтобы понять, как страна может согласовать интересы своих фермеров и обеспечить транзит зерна из Украины. Санду уверена, что Молдова должна помочь Украине.

"Очевидно, что одним из решений являются быстрые инвестиции в транспортную инфраструктуру, в военно-морскую инфраструктуру для увеличения пропускной способности на этот период. Потому что мы хотим увеличить наш экспорт, мы хотим развивать нашу инфраструктуру, и мы можем это сделать, в том числе за счет ресурсов Европейского Союза", - сказала она.