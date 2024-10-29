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Санду анонсировала перестановки в правительстве в случае победы на выборах

Санду анонсировала перестановки в правительстве в случае победы на выборах Президент Молдовы Майя Санду признала, что за четыре года у власти было совершено немало ошибок, и пообещала в случае победы на выборах произвести перестановки в правительстве, которое сформировала правящая Партия действия и солидарности.
Другие страны
29 октября 2024 г. 03:07
Санду анонсировала перестановки в правительстве в случае победы на выборах

Президент Молдовы Майя Санду признала, что за четыре года у власти было совершено немало ошибок, и пообещала в случае победы на выборах произвести перестановки в правительстве, которое сформировала правящая Партия действия и солидарности.

Как передает Report, с таким заявлением президент выступила на телеканале "Молдова-1".

"Мы совершили много ошибок, хотя у нас были благие намерения. Есть люди, которые справились лучше, есть те, кто справился хуже. Я думаю, что нам нужны перемены в правительственной команде, которые должны произойти до конца года", - сказала Санду.

По ее словам, на многие ошибки ей указали граждане в ходе предвыборных встреч.

Согласно результатам голосования 20 октября, во второй тур выборов вышли Санду, получившая 42,49% голосов, и бывший генпрокурор Александр Стояногло с 25,95%.

Второй тур выборов президента запланирован на 3 ноября.

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Версия на азербайджанском языке Maya Sandu seçkilərdən sonra hökumətdə dəyişiklik edəcək

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