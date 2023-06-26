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Сандра Торрес и Бернардо Аревало вышли во второй тур выборов президента Гватемалы

Сандра Торрес и Бернардо Аревало вышли во второй тур выборов президента Гватемалы Бывшая первая леди Гватемалы Сандра Торрес и депутат Бернардо Аревало выходят во второй тур президентских выборов.
Другие страны
26 июня 2023 г. 17:45
Сандра Торрес и Бернардо Аревало вышли во второй тур выборов президента Гватемалы

Бывшая первая леди Гватемалы Сандра Торрес и депутат Бернардо Аревало выходят во второй тур президентских выборов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник на сайте Высшего избирательного суда республики после обработки 97% протоколов с избирательных участков.

Согласно этим данным, за Торрес, выдвигающуюся от центристской партии "Национальный союз надежды", проголосовали 15,63% избирателей. Аревало, представляющего левое движение "Семя", поддержали 11,89%.

За ними с 7,83% голосов следует представитель правящей партии Мануэль Конде. Всего на пост главы государства претендовали 22 кандидата. Недействительными были признаны 17,39% голосов.

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