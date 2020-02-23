Сандерс выигрывает демократические праймериз в Неваде

Сенатор Берни Сандерс выигрывает первичное голосование в Неваде за право выдвигаться в президенты США от Демократической партии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости,такие данные приводят ABC News, CNN, Fox News и MSNBS по итогам подсчёта чуть более 10% голосов.

По данным CNN, Сандерс набирает в Неваде 44,6%. На втором месте с существенным отрывом бывший вице-президент США Джо Байден с 19,5%. Третий Пит Буттиджич с 15,6%, далее Элизабет Уорен с 11,8%, Эми Клобушар с 4,3% и миллиардер Том Стайер с 3,7%. Член палаты представителей США Тулси Габбард набрала всего 0,2%.

Другой миллиардер Майк Блумберг в Неваде не баллотируется.

Выступая на митинге в Техасе, Сандерс заявил, что в Неваде его команда "только что собрала разновозрастную мултирасовую коалицию, которая победит не только в Неваде, но и по всей стране". Митинг транслировал телеканал CNN.