Сандерс предложил ограничить рождаемость в бедных странах при помощи абортов

Кандидат в американские президенты от Демократической партии Берни Сандерс заявил, что в бедных странах женщины должны контролировать рождаемость при помощи абортов.

Как передаёт Report, об этом сообщает Fox News.

Уточняется, что об этом он сказал во время программы, посвященной климатическим проблемам.

«Я думаю, что особенно в бедных странах по всему миру, где женщины не обязательно хотят иметь большое количество детей и где они могут иметь возможность контролировать рождаемость», — сказал Сандерс.