Сандерс побеждает на первичных выборах в двух штатах - ОБНОВЛЕНО

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Сенатор Берни Сандерс, добивающийся выдвижения кандидатом от Демократической партии на выборах президента США, побеждает на первичных выборах в своем родном штате Вермонт.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, c таким прогнозом выступила телекомпания CNN сразу после закрытия избирательных участков в 19:00 по местному времени (04:00 – бакинское время).

От Вермонта на съезд Демократической партии США, где будет названо имя соперника Дональда Трампа на выборах, направляются 16 делегатов. Таким образом, после собраний партийных активистов в штатах Айова и Невада, а также первичных выборов в штатах Нью-Гэмпшир, Южная Каролина и Вермонт Берни Сандерс уже заручился поддержкой минимум 66 делегатов съезда.

По данным Associated Press (AP), Сандерс также побеждает на первичных выборах в штате Колорадо.

*** 04:18

Сенатор Берни Сандерс, добивающийся выдвижения кандидатом от Демократической партии на выборах президента США, побеждает на первичных выборах в своем родном штате Вермонт.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким прогнозом выступила телекомпания CNN сразу после закрытия избирательных участков в 19:00 по местному времени (04:00 – бакинское время).

По прогнозу телеканала, бывший вице-президент США Джозеф Байден побеждает на первичных выборах в штате Вирджиния.