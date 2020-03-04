 Наверх

Сандерс победит на первичных выборах в ключевом штате Калифорния

​Сандерс победит на первичных выборах в ключевом штате Калифорния

Сенатор Берни Сандерс одержит победу на первичных выборах (праймериз) демократов, состоявшихся во вторник в американском штате Калифорния.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такой прогноз представило агентство Associated Press.

Калифорния является важнейшим из 14 американских штатов, где состоялись праймериз в "супервторник". По итогам голосования будут отобраны 415 делегатов, которые поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии. Это больше, чем в любом другом из указанных 14 штатов.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!