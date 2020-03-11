​Сандерс отказался выходить из президентской гонки

Сенатор Берни Сандерс дал понять, что не намерен выходить из президентской гонки демократов, несмотря на серьезное отставание от Джо Байдена на праймериз.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал Сандерс, выступая в своем родном городе Берлингтоне, штат Вермонт.

"Дональд Трамп должен потерпеть поражение, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы это произошло. В воскресенье вечером в ходе первых дебатов один на один американцы смогут увидеть, кто из кандидатов лучше подходит для достижения этой цели".

Сандерс значительно отстает от Байдена по количеству делегатов, которые должны будут выдвинуть кандидата в президенты на съезде демократов в июле.

Сандерс признал поражение на праймериз во вторник в ряде штатов.

"Наша кампания выиграла идеологические дебаты, но мы проигрываем дебаты об избираемости", - признал Сандерс.

"Вчерашний день, очевидно, был для нашей компании не лучшим с точки зрения количества делегатов. Вчера стало ясно, что хотя мы пока проигрываем гонку по делегатам... но мы выигрываем в важных вопросах, которые определят будущее нашей страны", - сказал Сандерс.

"Сегодня я говорю демократическому истеблишменту: чтобы выиграть в будущем, вы должны завоевать избирателей, которые представляют будущее нашей страны, вы должны говорить о вопросах, которые важны для них", - сказал Сандерс, отметив, что его поддерживает молодежь, а Байдена — в основном люди старше 65.