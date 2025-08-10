SANA: Израильские военные вошли в несколько населенных пунктов на юге Сирии

Израильские военные вошли в несколько населенных пунктов в провинции Эль-Кунейтра на юге Сирии и установили там контрольно-пропускные пункты.

Как передает Report, об этом сообщило сирийское агентство SANA .

По его информации, "израильские военные вошли в несколько деревень и городов в центральной и южной частях провинции Эль-Кунейтра, устанавливая контрольно-пропускные пункты и обыскивая мирных граждан". В частности, колонна из пяти военных машин въехала в города Эр-Рафид, находящийся на границе с Голанскими высотами. Еще одна колонна продвинулась в населенный пункт Рувейхина, расположенный в центральной части провинции в 70 км от Дамаска.