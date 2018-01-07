Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Самый высокий отель в мире откроется в Дубае в этом году. Высота 75-этажного здания составит 356 м. Как передает Report, об этом сообщает местное издание Time Out Dubai.

Отмечается, что новый отель The Gevora будет выше гостиницы JW Marriott Marquis Dubai, которая на данный момент является самой высокой гостиницей в мире. Ее высота составляет 355 м, она также располагается в Дубае. Новый отель Gevora, расположенный на улице Шейха Зайеда в торговом центре, будет вмещать 528 номеров и четыре ресторана.

Площадь самых маленьких номеров класса люкс составит 46 кв. м, а самых больших — 85 кв. м. Новый отель обещает «похвастаться лучшим гостеприимством и эксклюзивностью на Ближнем Востоке».