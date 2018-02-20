Samsung запатентовала дрон с распознаванием взгляда и жестов

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Южнокорейская компания Samsung запатентовала дрон со специальным экраном, который сможет отслеживать взгляд человека, движение рук и распознавать его голос.

Как передает Report, об этом пишет издание The Verge.

Как указано в патенте, дрон оснастят камерой и системой наблюдения. Управление скоростью и направлением полета беспилотника будет осуществляться движениями глаз, рук и головы. Кроме того, дрон сможет автоматически отслеживать пользователей без дополнительных действий.

В беспилотник компании Samsung будут встроены гироскоп, датчик движения, акселерометр, GPS, Wi-Fi позиционирование, а также система вибрации и распознавания голоса. Кроме того, дрон сможет подстраивать положение дисплея так, чтобы он находился в наиболее удобном положении для владельца, даже при ходьбе и изменении направления взгляда.