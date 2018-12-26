СМИ: Самолеты ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Израильские военные самолеты вторглись во вторник вечером в воздушное пространство южного Ливана и выполнили маневры на низкой высоте.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает ливанское национальное агентство NNA.

Ранее сирийское государственное телевидение сообщило, что ПВО Сирии отразила во вторник атаку нескольких ракет в небе на западе сирийской провинции Дамаск.

"Самолеты ВВС Израиля сегодня с 22.00 до десяти минут совершали полеты на низких высотах, имитируя нанесение ударов в воздушном пространстве над Набатией и района Туфах", - передает NNA.

Израильские самолеты с заходом с моря также выполнили маневры на низких высотах над городами Тир и Сайда, говорится в сообщении. По данным NNA, они использовали средства защиты от ПВО.