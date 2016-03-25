Самолеты ВКС РФ осуществили 41 вылет для поддержки наступления под Пальмирой

Баку. 25 Марта. REPORT.AZ/ С 22 по 24 марта самолеты ВКС России осуществили 41 вылет для поддержки наступления сирийских войск и нанесения ударов по боевикам ИГИЛ в районе Пальмиры (провинция Хомс).

Как передает Report, об этом сообщил представителям СМИ начальник российского Центра по примирению враждующих на территории Сирийской Арабской Республики генерал-лейтенант Сергей Кураленко

"В результате этих действий российской авиации было уничтожено 146 объектов террористов, в числе которых пункты управления, склады боеприпасов, артиллерийские установки, танки и автомобильная техника", - сказал он.