Самолеты "ВИМ-Авиа" арестованы в Турции и Бельгии за долги

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Самолеты авиакомпании "ВИМ-Авиа", которая в настоящее время прекратила чартерные рейсы, арестованы в аэропортах Турции и Бельгии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Росавиации Александр Нерадько, выступая в Госдуме.

"Сейчас понятно, что авиакомпания не сможет своими силами вывезти чартерных пассажиров. За долги ее самолеты арестованы в аэропорту Антальи и Даламан Турецкой Республики, а также в аэропорту Льеж (Бельгия - прим. ТАСС)", - сказал Нерадько.