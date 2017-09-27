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    Самолеты "ВИМ-Авиа" арестованы в Турции и Бельгии за долги

    Авиакомпания не сможет своими силами вывезти чартерных пассажиров

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Самолеты авиакомпании "ВИМ-Авиа", которая в настоящее время прекратила чартерные рейсы, арестованы в аэропортах Турции и Бельгии.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Росавиации Александр Нерадько, выступая в Госдуме.

    "Сейчас понятно, что авиакомпания не сможет своими силами вывезти чартерных пассажиров. За долги ее самолеты арестованы в аэропорту Антальи и Даламан Турецкой Республики, а также в аэропорту Льеж (Бельгия - прим. ТАСС)", - сказал Нерадько.

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