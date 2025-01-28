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Uzbekistan Airways будет летать в Европу в обход России после крушения самолета AZAL

Uzbekistan Airways будет летать в Европу в обход России после крушения самолета AZAL Самолеты Uzbekistan Airways будут летать в Европу в обход России
Другие страны
28 января 2025 г. 13:58
Uzbekistan Airways будет летать в Европу в обход России после крушения самолета AZAL

Авиакомпания Uzbekistan Airways изменила маршруты рейсов в Европу, исключив полеты над территорией России.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщил председатель правления компании Шухрат Худайкулов.

Решение принято на основании отчета Европейского агентства безопасности полётов (EASA), который обозначил полеты над европейской частью России как небезопасные. Новые маршруты пролегают через Азербайджан и Турцию.

По словам представителя компании, изменение маршрутов удлиняет рейсы на 30–40 минут и увеличивает расходы, но тарифы для пассажиров не будут повышены из-за форс-мажорного характера ситуации.

Ранее в Узбекистане была создана специальная комиссия под руководством премьер-министра для анализа ситуации после катастрофы самолета AZAL, летевшего рейсом Баку-Грозный. В состав комиссии вошли представители Министерства обороны, Министерства транспорта, Узавиации и другие структуры.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.

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