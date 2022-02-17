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Самолеты США и России трижды сблизились на опасную дистанцию над Средиземным морем

Самолеты США и России трижды сблизились на опасную дистанцию над Средиземным морем Самолеты США и России, действовавшие в Средиземном море, пролетели в опасной близости друг от друга несколько раз на прошлой неделе.
Другие страны
17 февраля 2022 г. 05:13
Самолеты США и России трижды сблизились на опасную дистанцию над Средиземным морем

Самолеты США и России, действовавшие в Средиземном море, пролетели в опасной близости друг от друга несколько раз на прошлой неделе.

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей министерства обороны США.

По данным источников, инциденты произошли в международном воздушном пространстве 11 и 12 февраля.

Издание утверждает, что три российских истребителя Су-35 пересекли траекторию полета трех американских самолетов-разведчиков P-8A. В один момент самолеты двух стран оказались на расстоянии 5 футов (1,5 метрах) друг от друга.

Пентагон оценил два инцидента как небезопасные, а третий - как непрофессиональный.

"Мы передали через дипломатические каналы нашу обеспокоенность российским официальным лицам. Никто не пострадал, но подобные взаимодействия могли бы привести к неверным оценкам и ошибкам, что привели бы к опасным результатам", - заявил капитан ВМС США Майк Кафка.

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