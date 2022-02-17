Самолеты США и России трижды сблизились на опасную дистанцию над Средиземным морем

Самолеты США и России, действовавшие в Средиземном море, пролетели в опасной близости друг от друга несколько раз на прошлой неделе.
Как передает Report, об этом сообщает
По данным источников, инциденты произошли в международном воздушном пространстве 11 и 12 февраля.
Издание утверждает, что три российских истребителя Су-35 пересекли траекторию полета трех американских самолетов-разведчиков P-8A. В один момент самолеты двух стран оказались на расстоянии 5 футов (1,5 метрах) друг от друга.
Пентагон оценил два инцидента как небезопасные, а третий - как непрофессиональный.
"Мы передали через дипломатические каналы нашу обеспокоенность российским официальным лицам. Никто не пострадал, но подобные взаимодействия могли бы привести к неверным оценкам и ошибкам, что привели бы к опасным результатам", - заявил капитан ВМС США Майк Кафка.