Самолеты РФ с ядерным оружием нарушили воздушное пространство Швеции

Российские самолеты нарушили воздушное пространство Швеции вблизи Готланда. Два из них были оснащены ядерным оружием.

Российские самолеты нарушили воздушное пространство Швеции вблизи Готланда. Два из них были оснащены ядерным оружием.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил шведский телеканал TV4 Nyheterna. Нарушение воздушного пространства Швеции длилось около минуты 2 марта.

По информации телеканала, "нарушение было совершено умышленно с целью устрашения Швеции".

Сообщается, что группа самолетов взлетела с российской авиабазы ​​в Калининграде. При этом два штурмовика типа Су-24 с ядерным оружием сопровождали два истребителя типа Су-27.

Также отмечается, что из-за войны в Украине шведские ВВС повысили готовность и подняли два истребителя JAS 39 Gripen в ответ.