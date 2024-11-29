Самолеты РФ и КНР заходили в зону опознавания ПВО Южной Кореи

Агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что российские и китайские военные самолеты зашли без предварительного оповещения и вышли из так называемой опознавательной зоны ПВО Республики Корея.

Агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что российские и китайские военные самолеты зашли без предварительного оповещения и вышли из так называемой опознавательной зоны ПВО Республики Корея.

Как передает Report, речь идет об 11 самолетах: 6 российских и 5 китайских.

Нарушения воздушного пространства Республики Корея не было, указали в Комитете начальников штабов.

"Наши военные обнаружили китайские и российские самолеты еще до их входа в опознавательную зону ПВО. Были задействованы истребители ВВС, приняты меры тактического характера для подготовки к нештатным ситуациям", - утверждали южнокорейские военные.

Опознавательные зоны противовоздушной обороны выделяются рядом стран для мониторинга и контроля воздушных судов, приближающихся к их воздушному пространству, в целях национальной безопасности.