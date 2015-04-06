Самолеты коалиции разбомбили стратегическое нефтехранилище в Сане

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Самолеты международной коалиции арабских стран атаковали нефтехранилище, расположенное на западе столицы Йемена Саны, сообщает в понедельник агентство Sputnik.

Как передает корреспондент агентства, самолеты коалиции нанесли авиаудары по нефтехранилищу государственной йеменской нефтяной компании в районе Аль-Саббаха к западу от Саны, на месте до сих пор продолжается пожар.

Нефтехранилище Аль-Саббаха используется для устранения любого дефицита сырья, который может возникнуть на внутреннем рынке, поэтому необходимое топливо всегда доступно и может быть поставлено в любую провинцию. Атакованное нефтехранилище имеет 16 резервуаров, восемь из которых с бензином и восемь с соляркой.

Чиновник министерства нефти и полезных ископаемых 31 марта заявлял о наличии достаточных запасов нефти и нефтепродуктов всех видов во всех провинциях страны. По его словам, процесс обеспечения нефтепродуктами стабилен, а поводов для беспокойства нет.

Однако по факту в городах Йемена наблюдаются большие очереди из автомобилей, которые выстроились у заправочных станций. Несколько десятков АЗС прекратили свою работу из-за невозможности удовлетворить возросший спрос на топливо. По некоторым данным, заправочным станциям поступило распоряжение выдавать не более 40 литров топлива на автомобиль, информирует Report.