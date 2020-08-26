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Самолеты Израиля появились в небе над пограничными районами Ливана

Самолеты Израиля появились в небе над пограничными районами Ливана Представитель Армии обороны Израиля Авишай Андрае сообщил об инциденте на границе с Ливаном, где был обнаружен проход, сделанный в проволочных заграждениях.
Другие страны
26 августа 2020 г. 02:49
Самолеты Израиля появились в небе над пограничными районами Ливана

Представитель Армии обороны Израиля Авишай Андрае сообщил об инциденте на границе с Ливаном, где был обнаружен проход, сделанный в проволочных заграждениях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

Так, в небе над пограничными районами Ливана появились истребители ВВС Израиля, которые совершают разведывательные полеты. Ударов по наземным целям не наносится.

Армейское командование объявило частичную тревогу и перекрыло дороги на севере Галилеи, жителям рекомендовано не покидать своих домов. По информации телеканала, в штаб северного военного округа вылетел премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, чтобы лично проследить за операцией.

Ранее израильская артиллерия выпустила осветительные ракеты над ливанскими населенными пунктами Хоула и Мейс-эль-Джебель. Военные прочесывают пограничную местность возле израильского поселка Манара, с тем чтобы убедиться, не было ли проникновения вооруженной группы "Хезболлах" с территории Ливана.

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