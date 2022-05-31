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Самолет ВВС Тайваня разбился в ходе тренировочного полета

Самолет ВВС Тайваня разбился в ходе тренировочного полета Учебно-тренировочный самолет ВВС Тайваня разбился в ходе тренировочного полета, пилот погиб.
Другие страны
31 мая 2022 г. 07:49
Самолет ВВС Тайваня разбился в ходе тренировочного полета

Учебно-тренировочный самолет ВВС Тайваня разбился в ходе тренировочного полета, пилот погиб.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила во вторник пресс-служба администрация главы острова.

Как следует из сообщения на официальной странице пресс-службы администрации главы Тайваня в Facebook, самолет AIDC AT-3, который вылетел с базы ВВС Ганшань в городе Гаосюн, расположенном на юго-западе острова, для осуществления тренировочного полета, разбился.

"Несмотря на то что поисково-спасательная команда оперативно приступила к спасательным работам, к сожалению, пилот самолета был найден погибшим", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава Тайваня Цай Инвэнь поручила министерству обороны выяснить причину инцидента и поддержать семью погибшего пилота.

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