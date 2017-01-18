На военной базе в штате Миссисипи потерпел крушение учебный самолет

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Самолет ВВС США потерпел крушение на авиабазе в американском штате Миссисипи.

Как передает Report, об этом сoобшил агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его данным, инцидент произошел днем на востоке штата. На борту учебного самолета T-45C Goshawk находился пилот-инструктор и ученик.

В момент крушения им удалось катапультироваться. Сейчас они находятся в больнице, их состояние оценивается как стабильное.

Причины произошедшего не сообщаются.

Власти выясняют причины происшествия.