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    На военной базе в штате Миссисипи потерпел крушение учебный самолет

    Причины произошедшего не сообщаются

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Самолет ВВС США потерпел крушение на авиабазе в американском штате Миссисипи.

    Как передает Report, об этом сoобшил агентство Ассошиэйтед Пресс.

    По его данным, инцидент произошел днем на востоке штата. На борту учебного самолета T-45C Goshawk находился пилот-инструктор и ученик.

    В момент крушения им удалось катапультироваться. Сейчас они находятся в больнице, их состояние оценивается как стабильное.

    Причины произошедшего не сообщаются.

    Власти выясняют причины происшествия.

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