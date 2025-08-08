Самолет ВВС США подал сигнал бедствия рядом с Великобританией

Самолет радиационной разведки Boeing WC-135R ВВС США подал сигнал бедствия рядом с восточным побережьем Великобритании.

Как передает Report, это следует из данных сервиса Flightradar.

Самолет вылетел с военно-воздушной базы Милденхолл, совершил полет над Нидерландами, после чего развернулся и сделал около трех кругов над морем, восточнее английского прибрежного города Кромер.

По данным Flightradar, самолет передал сигнал "Squawk 7700", что свидетельствует о чрезвычайной ситуации на борту судна.

По состоянию на 14:37 по Баку, самолет успешно приземлился на базу Милденхолл.