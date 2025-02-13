Самолет ВВС США доставил в Панаму первую группу депортированных мигрантов

Самолет ВВС США доставил в Панаму первую группу депортированных мигрантов из 119 человек.

Самолет ВВС США доставил в Панаму первую группу депортированных мигрантов из 119 человек.

Как передает Report со ссылкой на телеканал TVN , об этом заявил панамский президент Хосе Рауль Мулино в ходе еженедельной пресс-конференции.

"Через программу сотрудничества с США, запрошенную с их стороны, накануне бортом ВВС США в аэропорт Хогвартс (международный аэропорт Панама-Пасифико - ред.) прибыли 119 человек самых разных национальностей", - сообщил Мулино.

Он добавил, что территория Панамы используется для транзита, а оплачиваются депортационные рейсы Международной организацией по миграции. По словам Мулино, мигранты, которые в настоящий момент размещены в отеле, вскоре будут доставлены в город Сан-Висенте в провинции Дарьен на границе с Колумбией.

"Мы надеемся вывезти их оттуда (Сан-Висенте - ред.) как можно скорее рейсами из Соединенных Штатов", - указал президент Панамы.