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Самолет ВВС США доставил в Панаму первую группу депортированных мигрантов

Самолет ВВС США доставил в Панаму первую группу депортированных мигрантов Самолет ВВС США доставил в Панаму первую группу депортированных мигрантов из 119 человек.
Другие страны
13 февраля 2025 г. 22:16
Самолет ВВС США доставил в Панаму первую группу депортированных мигрантов

Самолет ВВС США доставил в Панаму первую группу депортированных мигрантов из 119 человек.

Как передает Report со ссылкой на телеканал TVN, об этом заявил панамский президент Хосе Рауль Мулино в ходе еженедельной пресс-конференции.

"Через программу сотрудничества с США, запрошенную с их стороны, накануне бортом ВВС США в аэропорт Хогвартс (международный аэропорт Панама-Пасифико - ред.) прибыли 119 человек самых разных национальностей", - сообщил Мулино.

Он добавил, что территория Панамы используется для транзита, а оплачиваются депортационные рейсы Международной организацией по миграции. По словам Мулино, мигранты, которые в настоящий момент размещены в отеле, вскоре будут доставлены в город Сан-Висенте в провинции Дарьен на границе с Колумбией.

"Мы надеемся вывезти их оттуда (Сан-Висенте - ред.) как можно скорее рейсами из Соединенных Штатов", - указал президент Панамы.

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