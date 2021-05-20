В Польше во время военных учений "угнали" самолет - ОБНОВЛЕНО

Угон пассажирского лайнера Boeing 737-86X в Польше оказался частью учений Renegade / Sarex-21

"Угон" пассажирского лайнера Boeing 737-86X в Польше оказался частью учений Renegade / Sarex-21, которые проходят 17 по 21 мая. Как сообщает Report, план учений был опубликован на сайте польского министерства обороны.

"В ходе учений будет отработано четыре эпизода. Первый будет касаться угона гражданского самолета как возможного средства для террористического нападения, представляющего угрозу национальной безопасности", - говорится в анонсе учений.

Два других эпизода будут связаны с отработкой действий армии и спасателей в случае столкновения двух кораблей.

А последний сценарий учений подразумевает проведение поисково-спасательной операции после авиакатастрофы в труднодоступном месте.

13:01

Пассажирский лайнер Boeing 737-86X, принадлежащий Военно-воздушным силам Польши, подал сигнал о захвате.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил портал OpenSky Alerts.

Пилот отправил диспетчеру код 7500, означающий, что "самолет захвачен". Сейчас лайнер пролетает над территорией Польши, недалеко от границы с Чехией.

Официального подтверждения этой информации пока нет.