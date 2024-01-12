Самолет ВВС Индии найден спустя 8 лет на дне океана

Военно-транспортный самолет Ан-32 индийских военно-воздушных сил обнаружен на дне Индийского океана в Бенгальском заливе спустя восемь лет после крушения.

Военно-транспортный самолет Ан-32 индийских военно-воздушных сил обнаружен на дне Индийского океана в Бенгальском заливе спустя восемь лет после крушения.

Как передает Report, об этом сообщило в своем пресс-релизе Минобороны Индии.

Обломки пропавшего в 2016 году Ан-32, на борту которого находились 29 человек, были найдены в ходе глубоководных исследований Национального института океанических технологий.

Они проводились на глубине 3 400 м с помощью автономного подводного аппарата, который сделал снимки самолета на дне Бенгальского залива - в месте, где он последний раз был замечен.

22 июля 2016 года транспортный самолет Ан-32 индийских ВВС вылетел с авиабазы Тамбаран и должен был приземлиться в Порт-Блэре на Андаманских и Никобарских островах. На нем находились 21 военнослужащий и восемь гражданских лиц. Спустя 16 минут после взлета от пилота была получена информация, что "все в норме", однако это сообщение стало последним.

Тогда была развернута масштабная поисковая операция. Предварительное расследование показало, что на борту самолета не было необходимого оборудования, которое помогло бы найти его в случае крушения.