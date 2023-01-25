Самолет ВВС Филиппин разбился во время тренировочного полета

Учебный самолет филиппинских военно-воздушных сил, на борту которого было два пилота, потерпел крушение в среду в провинции Батан.

Учебный самолет филиппинских военно-воздушных сил, на борту которого было два пилота, потерпел крушение в среду в провинции Батан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Manila Bulletin.

"Мы подтверждаем, что у нас есть самолет, который [потерпел] крушение в Пиларе, [провинции] Батан. Мы пока не можем подтвердить, есть ли погибшие, <...> на борту было два пилота", - прокомментировал представитель ВВС страны газете.

Ведется расследование обстоятельств крушения. Другие подробности не приводятся.