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Самолет ВВС Филиппин разбился во время тренировочного полета

Самолет ВВС Филиппин разбился во время тренировочного полета Учебный самолет филиппинских военно-воздушных сил, на борту которого было два пилота, потерпел крушение в среду в провинции Батан.
Другие страны
25 января 2023 г. 09:56
Самолет ВВС Филиппин разбился во время тренировочного полета

Учебный самолет филиппинских военно-воздушных сил, на борту которого было два пилота, потерпел крушение в среду в провинции Батан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Manila Bulletin.

"Мы подтверждаем, что у нас есть самолет, который [потерпел] крушение в Пиларе, [провинции] Батан. Мы пока не можем подтвердить, есть ли погибшие, <...> на борту было два пилота", - прокомментировал представитель ВВС страны газете.

Ведется расследование обстоятельств крушения. Другие подробности не приводятся.

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Версия на английском языке Philippine training aircraft crashes in Bataan

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