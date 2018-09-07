Самолет ВВС Бразилии с 45 людьми на борту аварийно сел на подлете к столице

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Самолет C-130 Hercules бразильских ВВС совершил аварийную посадку в город Анаполис в штате Гояс, в 150 километрах от столицы страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Globo.

На борту находились 45 человек, никто не пострадал.

Причиной посадки стали технические неполадки.

Самолет летел в столицу, Бразилиа, из Манауса, расположенного на удалении 1,9 тысячи километров к северо-западу.