Самолет ВВС Боливии упал на жилой дом, есть погибшая

Самолет военно-воздушных сил Боливии упал на жилой дом в центре города Сакаба, после чего на месте происшествия начался пожар

Самолет военно-воздушных сил Боливии упал на жилой дом в центре города Сакаба, после чего на месте происшествия начался пожар.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Unitel, в результате инцидента погибла девушка 18-20 лет, которая проживала в указанном доме.

Известно, что на борту воздушного судна находились два человека, которые успели выпрыгнуть с парашютами до того, как самолет упадет на землю.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные и полиция. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.