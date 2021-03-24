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Самолет ВВС Боливии упал на жилой дом, есть погибшая

Самолет ВВС Боливии упал на жилой дом, есть погибшая Самолет военно-воздушных сил Боливии упал на жилой дом в центре города Сакаба, после чего на месте происшествия начался пожар
Другие страны
24 марта 2021 г. 20:05
Самолет ВВС Боливии упал на жилой дом, есть погибшая

Самолет военно-воздушных сил Боливии упал на жилой дом в центре города Сакаба, после чего на месте происшествия начался пожар.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Unitel, в результате инцидента погибла девушка 18-20 лет, которая проживала в указанном доме.

Известно, что на борту воздушного судна находились два человека, которые успели выпрыгнуть с парашютами до того, как самолет упадет на землю.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные и полиция. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

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