Самолет ВС США потерпел крушение в восточной части Средиземного моря

Американский военный самолет потерпел крушение во время тренировочного полета над восточной частью Средиземного моря.
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В заявлении отмечается, что во время тренировочного полета 10 ноября произошла "нештатная ситуация", в результате чего самолет рухнул.
"Мы с уверенностью можем говорить о том, что вылет был совершен исключительно в тренировочных целях, никаких указаний на враждебные действия нет", - подчеркивается в заявлении.
В командовании не пояснили, пострадали ли американские военнослужащие и о какой модели самолета идет речь. "Начато расследование с целью установления причин инцидента", - указывается в заявлении.