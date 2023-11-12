О нас

Самолет ВС США потерпел крушение в восточной части Средиземного моря

Самолет ВС США потерпел крушение в восточной части Средиземного моря Американский военный самолет потерпел крушение во время тренировочного полета над восточной частью Средиземного моря.
Другие страны
12 ноября 2023 г. 02:44
Самолет ВС США потерпел крушение в восточной части Средиземного моря

Американский военный самолет потерпел крушение во время тренировочного полета над восточной частью Средиземного моря.

Как передает Report, об этом сообщило Европейское командование Вооруженных сил США.

В заявлении отмечается, что во время тренировочного полета 10 ноября произошла "нештатная ситуация", в результате чего самолет рухнул.

"Мы с уверенностью можем говорить о том, что вылет был совершен исключительно в тренировочных целях, никаких указаний на враждебные действия нет", - подчеркивается в заявлении.

В командовании не пояснили, пострадали ли американские военнослужащие и о какой модели самолета идет речь. "Начато расследование с целью установления причин инцидента", - указывается в заявлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с главой МИД Румынии
Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с главой МИД Румынии
6 ноября 2023 г. 14:13
Агентство предупредило стройкомпании
Агентство предупредило стройкомпании
6 ноября 2023 г. 16:41
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2023)
7 ноября 2023 г. 09:22
Депутат Милли Меджлиса примет участие в форуме совета еврейских парламентариев в Вашингтоне
Депутат Милли Меджлиса примет участие в форуме совета еврейских парламентариев в Вашингтоне
7 ноября 2023 г. 12:20
Главы МИД Турции и Беларуси провели переговоры в Анкаре
Главы МИД Турции и Беларуси провели переговоры в Анкаре
7 ноября 2023 г. 15:17
Турецкий министр: День Победы - символ свободы карабахских земель
Турецкий министр: День Победы - символ свободы карабахских земель
8 ноября 2023 г. 12:02
МЮ проиграл 9 из 17 матчей на старте сезона впервые за 50 лет
МЮ проиграл 9 из 17 матчей на старте сезона впервые за 50 лет
9 ноября 2023 г. 06:54
ОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание Молодежной столицы Тюркского мира 2024
ФотоОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание "Молодежной столицы Тюркского мира 2024"
10 ноября 2023 г. 02:53
В Хьюстоне отметили 100-летие Гейдара Алиева и День Победы
ФотоВ Хьюстоне отметили 100-летие Гейдара Алиева и День Победы
10 ноября 2023 г. 13:06
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок
10 ноября 2023 г. 22:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi