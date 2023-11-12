Самолет ВС США потерпел крушение в восточной части Средиземного моря

Американский военный самолет потерпел крушение во время тренировочного полета над восточной частью Средиземного моря.

Американский военный самолет потерпел крушение во время тренировочного полета над восточной частью Средиземного моря.

Как передает Report , об этом сообщило Европейское командование Вооруженных сил США.

В заявлении отмечается, что во время тренировочного полета 10 ноября произошла "нештатная ситуация", в результате чего самолет рухнул.

"Мы с уверенностью можем говорить о том, что вылет был совершен исключительно в тренировочных целях, никаких указаний на враждебные действия нет", - подчеркивается в заявлении.

В командовании не пояснили, пострадали ли американские военнослужащие и о какой модели самолета идет речь. "Начато расследование с целью установления причин инцидента", - указывается в заявлении.