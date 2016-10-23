Самолет ВМС США подлетел к российским базам в Сирии

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Патрульный противолодочный самолет ВМС США Р-8А Poseidon в воскресенье в очередной раз подлетел к российским базам в Сирии и району дислокации кораблей ВМФ России в восточном Средиземноморье.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их информации, самолет, выполняя разведывательный полет, не менее четырех раз пролетел вдоль сирийского побережья от пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе до города Латакия, к югу от которого расположена авиабаза ВКС РФ Хмеймим. Самолет курсировал на расстоянии приблизительно 50-60 км от побережья.