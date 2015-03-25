Самолет ВМФ Индии потерпел крушение в море

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Самолет индийского военно-морского флота потерпел крушение близ берегов штата Гоа, два человека пропали без вести. Об этом, как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщает в среду издание Indian Express со ссылкой на источник в ВМФ.

"Одного выжившего удалось спасти. Выясняется местонахождение еще двух офицеров - пилота и наблюдателя", - сказал собеседник издания.

Морской самолет наблюдения Dornier, выполнявший тренировочный полет, упал в море накануне около 22.00 (19.30 мск) в 25 морских милях к юго-западу от побережья Гоа. На месте крушения проводится спасательная операция. Подробности происшествия выясняются.