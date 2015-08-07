Самолет вернулся в аэропорт Лондона после сообщений об искрах в салоне

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Самолет американской авиакомпании United Airlines, направлявшийся в Лос-Анджелес, вернулся в аэропорт Лондона после сообщений о том, что два кресла в первом классе салона начали искрить.

Как передает Report, об этом сообщает телекомпания NBC в пятницу со ссылкой на одного из пассажиров рейса.

Пассажир Ральф Маклафлин (Ralph McLaughlin) сообщил телекомпании, что пилот повернул обратно, когда самолет пролетал над Шотландией.

"Капитан объявил, что из двух кресел в первом классе вылетали искры. Я не видел их, потому что находился в эконом-классе, но когда самолёт совершил посадку, я почувствовал запах дыма от электричества", - сообщил пассажир.

Представитель авиакомпании Кевин Джонстон (Kevin Johnston), в свою очередь, заявил, что самолёт вернулся в Лондон "вскоре после взлета из-за технической неполадки".

Самолёт совершил посадку в аэропорту Хитроу в Лондоне в 10:43 по местному времени. О пострадавших не сообщается.