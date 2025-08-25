Самолет Uzbekistan Airways совершил внеплановую посадку в Навои из‑за ухудшения самочувствия пассажира

Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, выполнявшей рейс по маршруту Анкара – Ташкент, совершил внеплановую посадку в международном аэропорту Навои.

Как сообщает Report со ссылкой на узбекские СМИ, причиной изменения курса стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров на борту.

Сообщается, что экипаж принял решение об экстренной посадке после консультаций с медицинскими специалистами на земле.

К моменту приземления лайнера у трапа уже дежурила бригада скорой медицинской помощи, которая немедленно оказала помощь пассажиру.

Посадка была выполнена в штатном режиме, без дополнительных инцидентов.