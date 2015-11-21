 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Самолет упал в водохранилище Нью-Йорка, два человека погибли

    Поиск самолета Beechcraft Bonanza 1971 года выпуска велся с момента потери связи с бортом

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Легкий самолет потерпел катастрофу и упал в искусственное водохранилище Титикус в 48 км севернее города Нью-Йорк, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

    Как сообщило городское Управление охраны окружающей среды, находившиеся на борту два человека погибли, их тела и личные вещи были обнаружены на дне водоема.

    Поиск самолета Beechcraft Bonanza 1971 года выпуска велся с момента потери связи с бортом в минувший четверг. Самолет летел в Данбери (штат Коннектикут) и неожиданно пропал с экранов радаров.

    Ранее были установлены личности двух находившихся на борту человек. Как подтвердил житель Коннектикута Эрик Хорза, это были его отец и мачеха. Их поиски велись экипажами вертолетов, оснащенных сонарами.

    Водохранилище Титикус достигает в длину 3,2 км и глубины до 9,8 метра. Оно через систему других резервуаров снабжает водой нью-йоркский район Бронкс с 1893 года.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi