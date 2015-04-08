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    Самолет Turkish Airlines совершил экстренную посадку в Нюрнберге

    После взлета командир воздушного судна заметил, что в кабине пилотов образовалась трещина на стекле

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Самолет А321 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Дюссельдорфа в Стамбул, совершил  экстренную посадку в аэропорту Нюрнберга из-за трещины на стекле кабины пилотов. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении авиакомпании.

    "Вскоре после взлета командир воздушного судна заметил, что в кабине пилотов образовалась трещина на стекле слева, после чего он принял решение об аварийной посадке. Она была успешно осуществлена в Дюссельдорфе", - говорится в заявлении авиакомпании.

    Согласно заявлению, стекло будет заменено, а пассажиры вечером в среду вылетят в Стамбул другим авиарейсом.

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