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    Самолет Turkish Airlines совершил вынужденную посадку в Казани

    На борту авиалайнера Airbus A320 находились 124 пассажира и 7 членов экипажа

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Самолет авиакомпании "Турецкие авиалинии" (Turkish Airlines) совершил вынужденную посадку в Казани из-за непогоды в Екатеринбурге.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь международного аэропорта Казань Адель Гатауллин.

    "Самолет "Турецких авиалиний", выполнявший рейс по маршруту Стамбул-Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Казани из-за непогоды в Екатеринбурге", - сказал Гатауллин. 

    На борту авиалайнера Airbus A320 находились 124 пассажира и 7 членов экипажа. 

    Пассажиры и члены экипажа размещены в гостинице в Казани, самолет находится на стоянке аэропорта, решается вопрос доставки пассажиров в Екатеринбург.

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