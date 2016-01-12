Самолет Turkish Airlines совершил вынужденную посадку в Казани

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Самолет авиакомпании "Турецкие авиалинии" (Turkish Airlines) совершил вынужденную посадку в Казани из-за непогоды в Екатеринбурге.
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь международного аэропорта Казань Адель Гатауллин.
"Самолет "Турецких авиалиний", выполнявший рейс по маршруту Стамбул-Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Казани из-за непогоды в Екатеринбурге", - сказал Гатауллин.
На борту авиалайнера Airbus A320 находились 124 пассажира и 7 членов экипажа.
Пассажиры и члены экипажа размещены в гостинице в Казани, самолет находится на стоянке аэропорта, решается вопрос доставки пассажиров в Екатеринбург.
News DepartmentАвтор новости
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