Крупнейший в мире самолет Stratolaunch совершил первый испытательный полет - ВИДЕО

Компания Stratolaunch Systems провела в субботу на западе США первые летные испытания крупнейшего в мире самолета Stratolaunch, предназначенного для воздушного старта ракет-носителей, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Подтверждающие это видео и снимки опубликовали фотожурналисты Мэтт Хартман и Джек Бейер.

"Stratolaunch удалось совершить первый полет", - написал Хартман в своем Twitter. По его словам, полет состоялся над пустыней Мохаве в Калифорнии.

Компания Stratolaunch Systems, которой принадлежит самолет, не анонсировала испытания. На сайте и в Twitter компании нет пока сведений об этом полете, его скорости и высоте.

Stratolaunch состоит из двух 72-метровых фюзеляжей, соединенных общим крылом длиной 117 м. Самолет оснащен шестью двигателями производства Pratt&Whitney. Масса составляет 250 т, с полной нагрузкой - около 590 т. Движение по взлетно-посадочной полосе обеспечивает 28-колесное шасси.

Stratolaunch Systems была создана в 2011 году американским миллиардером Полом Алленом, одним из основателей корпорации Microsoft. Аллен скончался в прошлом году в возрасте 65 лет после борьбы с раковым заболеванием.