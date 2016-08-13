Самолет со 179 пассажирами на борту экстренно сел в Орландо

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Самолет авиакомпании Spirit Airlines совершил экстренную посадку в международном аэропорту американского Орландо из-за дыма в кабине пилотов.

Как передает Report, об этом сообщает издание Orlando Sentinel.

Самолет вылетел из Орландо около 16.00 по местному времени и направлялся в Латроб (штат Пенсильвания), но спустя час был вынужден вернуться в аэропорт вылета.

Лайнер совершил безопасную посадку, но семь человек обратились за медицинской помощью. В итоге шестеро из них были госпитализированы, сообщила Феннелл. Все шестеро — члены экипажа, они жаловались на тошноту и испытывали затруднения при дыхании.

К настоящему моменту причина появления дыма не известна. Подробности уточняются.